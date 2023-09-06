Девушка Роналду появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном платье (фото)

Джорджина Родригес посетила премьеру фильма "Энеа".

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес появилась на красной дорожке 80-го Венецианского кинофестиваля-2023 в роскошном красном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная португальского футболиста вышла на публику 5 сентября 2023 года, посетив красную дорожку картины "Энеа" на итальянском острове Лидо. На ней было кутюрное красное платье Vetements x Elie Saab с глубоким декольте.

Девушка Криштиану Роналду выглядела роскошно в платье в пол с открытыми плечами.

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Свой элегантный образ мама двоих детей сочетала с белыми перчатками, которые идеально контрастировали с драматическим оттенком ее платья.

Родригес добавила к вечернему аутфиту эффектное серебряное колье и оставила распущенными свои длинные черные волосы.

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Джорджина Родригес Фото: Getty Images

Самого Криштиану Роналду рядом с возлюбленной в этот день не заметили.

Джорджина Родригес Фото: Getty Images

Джорджина прилетела в Италию с сумочкой Birkin за девять миллионов гривен. В первый день она сменила сразу три эффектных образа, включая тот, который продемонстрировала на красной дорожке юбилейного Венецианского кинофестиваля.

Джорджина Родригес

Напомним, Джорджина Родригес показала детей Криштиану Роналду.

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