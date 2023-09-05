Невеста Криштиану Роналду прилетела в Венецию с сумкой за 9 млн грн (фото)

В первый день пребывания в Италии Джорджина продемонстрировала сразу два эффектных образа.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес прилетела в Венецию с сумкой за 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду прибыла на остров Лидо во время 80-го Международного кинофестиваля во вторник, 5 сентября 2023 года, надев два смелых наряда в первый день.

Родригес сначала продемонстрировала черный корсет и несла в руках редкую сумочку Hermès Birkin за 200 тысяч фунтов стерлингов (около 9,2 млн гривен), прогуливаясь по аэропорту имени Марко Поло.

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Роскошный аксессуар возлюбленной звезды футбола стоит от 120 000 до 480 000 фунтов стерлингов, в зависимости от состояния и принта.

Свой итальянский образ она сочетала с парой широких брюк и прикрыла глаза солнцезащитными очками.

"Мой пятый год в Венеции с любовью в сердце♥️🇮🇹", — прокомментировала свой приезд на остров мама двоих детей.

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Джорджина Родригес

Впоследствии Джорджина сменила образ, надев коралловое мини-платье и собрав волосы в пучок.

Джорджина Родригес Фото: Getty Images Джорджина Родригес Фото: Getty Images

Напомним, Джорджина Родригес показала свежие фото младшей дочери Роналду.

Также Фокус писал о купальнике самого модного цвета лета 2023, который примерила возлюбленная португальского футболиста.