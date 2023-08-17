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Стиль жизни

Девушка Криштиану Роналду показала его младшую дочь (фото)

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Фото: Georgina Rodríguez/Instagram | Джорджина Родригес

Белла Эсмеральда родилась в апреле 2022 года.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала, как подросла младшая дочь Криштиану Роналду. Семейными снимками мама двоих детей делится в Instagram с 50,6 млн подписчиков.

Звезда соцсетей показала кадры их с Роналду и детьми отдыха. Они сходили в кинотеатр и на шопинг в Саудовской Аравии, где живут после перехода футболиста в ФК "Аль-Наср".

"Шопинг и кино с моими любимыми", — написала невеста 38-летнего португальского спортсмена.

На снимках появились близнецы Роналду от суррогатной матери Ева и Матео, старший сын Криштиану-младший, общая дочь пары Алана Мартина. Также Джорджина показала селфи с годовалой наследницей Беллой Эсмеральдой, которая родилась в апреле 2022 года. Однако во время родов ее братик умер.

Девочка выбирала игрушки в магазине и позировала для совместного фото с мамой.

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Криштиану Роналду с семьей

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, однако еще не спешат жениться. В 2020 сообщалось, что футболист сделал своей возлюбленной предложение.

Криштиану Роналду с невестой Fullscreen
Криштиану Роналду с невестой
Фото: Instagran @georginagio

Напомним, Джорджина Родригес примерила купальник самого трендового цвета лета 2023 года.

Также Фокус писал о возможном аресте Криштиану Роналду в Саудовской Аравии за запрещенный жест.