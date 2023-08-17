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Стиль життя

Дівчина Кріштіану Роналду показала його молодшу доньку (фото)

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Фото: Georgina Rodríguez/Instagram | Джорджина Родрігес

Белла Есмеральда народилася у квітні 2022 року.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала, як підросла молодша донька Кріштіану Роналду. Сімейними знімками мама двох дітей ділиться в Instagram з 50,6 млн підписників.

Зірка соцмереж показала кадри їхнього з Роналду та дітьми відпочинку. Вони сходили в кінотеатр та на шопінг в Саудівській Аравії, де мешкають після переходу футболіста в ФК "Аль-Наср".

"Шопінг та кіно з моїми коханими", — написала наречена 38-річного португальського спортсмена.

На знімках зʼявилися близнюки Роналду від сурогатної матері Єва та Матео, старший син Кріштіану-молодший, спільна донька пари Алана Мартіна. Також Джорджина показала селфі з однорічною спадкоємицею Беллою Есмеральдою, яка народилася у квітні 2022. Проте під час пологів її братик помер.

Дівчинка обирала іграшки в магазині та позувала для спільного фото з мамою.

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Кріштіану Роналду з родиною

Роналду та Родрігес разом з 2016 року, проте ще не поспішають одружуватися. У 2020 повідомлялося, що футболіст зробив своїй коханій пропозицію.

Кріштіану Роналду з нареченою Fullscreen
Кріштіану Роналду з нареченою
Фото: Instagran @georginagio

Нагадаємо, Джорджина Родрігес приміряла купальник найтрендовішого кольору літа 2023 року.

Також Фокус писав про можливий арешт Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії за заборонений жест.