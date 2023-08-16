Дівчина Кріштіану Роналду постала в купальнику найтрендовішого кольору літа 2023 (фото)

Джорджина Родрігес показує свій відпочинок у Саудівській Аравії.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес приміряла купальник наймоднішого кольору літа 2023 року. Знімками з відпочинку мама двох дітей ділиться у своєму Instagram.

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду постала в яскраво-рожевому бікіні. До пляжного образу зірка соцмереж додала чорні сонцезахисні окуляри та зібрала своє темне волосся. Джорджина позначила локацію свого відпочинку — Саудівська Аравія. Тут вони з родиною мешкають останні кілька місяців, адже спортсмен підписав контракт з ФК "Ан-Наср".

Рожевий — найтрендовіший колір літа 2023 року після виходу фільму Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

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Джорджина Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду зустрічаються з 2016 року та виховують пʼятьох дітей, двоє з яких — їхні спільні. У 2017 році модель народила доньку Алану Мартіну, а навесні 2022 — Беллу Есмеральду. Проте під час пологів ще одина дитина, хлопчик, помер.

Також у Роналду є син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео.

Джорджина Родрігес з дітьми Кріштіану Роналду Фото: Getty

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала всіх пʼятьох дітей Кріштіану Роналду.

Також Фокус писав про те, як португальський футболіст з родиною живуть у Саудівській Аравії.