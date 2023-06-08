Порушення закону та годинник на мільйон доларів. Як Крішитану Роналду живе в Ер-Ріяді

Найвідоміший футболіст у світі уклав вигідний контракт із ФК із Саудівської Аравії, домігся послаблення в законах для своєї сім'ї і багато гравців можуть наслідувати його приклад.

Related video

Переїзд Кріштіану Роналду до Саудівської Аравії став справжньою сенсацією. Особливо коли стало відомо, що він отримуватиме 175 мільйонів фунтів на рік. І тепер спортивні експерти вважають, що багато топових футболістів наслідують його приклад. Про це пише Daily Mail.

З колишньою зіркою "Манчестер Юнайтед" та "Реала" в Ер-Ріяді поводяться як із королем. Йому надали шикарні апартаменти, астрономічну зарплату і навіть зробили виняток із правил, дозволивши Джорджіні Родрігес жити разом із ним.

Прибуття Роналду до Ер-Ріяду

За законами Саудівської Аравії пари, які не перебувають у шлюбі, не можуть жити разом, але заради Роналду та його дівчини зробили виняток.

Відомого телеведучого Пірса Моргана, який товаришує з Роналду, запитали, чи подобається футболістові його нове життя, і Пірс відповів ствердно.

"Дуже подобається. Я обмінявся з ним кількома повідомленнями, і йому все це дуже подобається на полі та за його межами", — сказав Морган.

Після того, як "Юнайтед" розірвав його контракт у листопаді минулого року, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" підписав контракт на 175 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, щоб вирушити до Саудівської Аравії в січні, щоб очолити клуб "Аль-Наср".

Багато хто назвав цей переїзд, по суті, кінцем його днів на футбольному елітному рівні. Оскільки топклуби не були зацікавлені в тому, щоб забрати його з "Юнайтед", у Роналду не було іншого вибору, як припинити свою кар'єру в Лізі чемпіонів і прийняти мільйони Саудівської Аравії.

Роналду з сім'єю в Ер-Ріяді

І Кріштіану Роналду користувався незліченними привілеями та розкішшю з того часу, як поїхав на Близький Схід.

Він літає на розкішних приватних літаках, займає найшикарніші апартаменти в країні, отримав у подарунок годинник за мільйон доларів, виготовлений спеціально для нього і став бажаним гостем на всіх світських заходах Ер-Ріяда.

Він уже став зіркою Dariyah Nights — фестивалю шопінгу, мистецтва та музики, який відвідав з міністром спорту принцом Абдулазізом бін Туркі аль-Фейсалом, і був присутнім на боксерському поєдинку Томмі Ф'юрі з Джейком Полом.

Його дівчина Джорджіна Родрігес також пожинає плоди популярності. Біля її сторінки в Instagram вже понад 49 мільйонів передплатників, вона з'явилася на церемонії Joy Awards, навіть затьмаривши актрису Софію Вергару, і навіть набула статусу "модної ікони" у місцевих шанувальників.

Джорджіна Родрігес

Спортивні експерти вважають, що незабаром до Роналда в Саудівській Аравії можуть приєднатися його знаменитий суперник Ліонель Мессі та його дружина Антонела Рокуццо.

Сім'я нещодавно відвідувала Ер-Ріяд. У травні минулого року Мессі підписав вигідний контракт із Саудівською Аравією на 25 мільйонів фунтів стерлінгів на рік для просування королівства як посол туризму.

Також до Саудівської Аравії скоро переїдуть футболісти Карім Бензема, який підписав контракт з "Аль-Іттіхад", та Н'Голо Канте, який зараз грає за "Челсі".

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю у золотій сукні. На кінофестиваль подружка Роналду прилетіла приватним літаком.