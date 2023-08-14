Дівчина Кріштіану Роналду показала його дітей (фото)

Зіркова пара виховує пʼятьох спадкоємців, двоє з яких — їхні спільні.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала дітей Кріштіану Роналду. Сімейними знімками зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram з 50,5 млн підписників.

"Дім", — лаконічно підписала карусель фото мама двох дітей.

На знімках показалися всі спадкоємці португальського футболіста та моделі, з якою він познайомився у магазині Gucci.

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Зіркова пара виховує близнюків Єву та Матео від сурогатної матері, спільни доньок Алану та однорічну Беллу Есмеральду та первістка спортсмена Роналду-молодшого.

Вони разом з 2016 року, проте на весілля ще не наважуються. Хоча кохана футболіста говорила, що дуже хотіла б за нього заміж.

Джорджина Родрігес

Джорджина відвідала з дітьми парк розваг у Саудівській Аравії, де вони наразі проживають. А також показала, як спадкоємці Кріштіану вболівають за тата під час його гри.

Джорджина Родрігес з донькою Аланою Фото: Скріншот

"Крихітка Белла вже гуляє зі своїми братиками та сестричками", "Вітаю!! І ти чудово виглядаєш, Джорджино!!", "Яка ж ти гарна", — пишуть у коментарях фоловери нареченої португальського футболіста.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду можуть заарештувати за заборонений жест.

Також Фокус писав про відпочинок Роналду та Родрігес на Сардинії.