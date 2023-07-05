Кріштіану Роналду з нареченою відпочивають на Сардинії (фото)

Знаменитостей "зловили" папараці, коли вони направлялись до приватного джету.

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38-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес відпочивають на Сардинії. Про це пише Daily Mail.

Спортивну зірку та модель помітили, коли вони сідали на приватний літак на Сардинії, Італія.

Багатодітний батько вибрав для польоту біло-сіру сорочку з візерунками та відповідні шорти, додавши пару світлих кросівок.

Кріштіану також продемонстрував кілька стильних дизайнерських аксесуарів, включаючи темні сонцезахисні окуляри, чорний рюкзак Louis Vuitton і відповідну сумку-клатч.

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Тим часом Джорджина була в приталеній білій сукні міді, йдучи слідом за своїм партнером до літака. 29-річна модель поєднала образ з гострими білими туфлями на підборах. Вона несла дизайнерський багаж — витончену чорну сумочку та косметичку Louis Vuitton.

Останнім часом зіркова пара насолоджувалася літом під італійським сонцем під час відпустки на Сардинії.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес проводять відпустку в Італії.

Також Фокус писав про вихід Джорджини Родрігес на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.