Криштиану Роналду с невестой отдыхают на Сардинии (фото)

Знаменитостей "поймали" папарацци, когда они направлялись к частному джету.

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38-летний португальский футболист Криштиану Роналду с невестой Джорджиной Родригес отдыхают на Сардинии. Об этом пишет Daily Mail.

Спортивную звезду и модель заметили, когда они садились на частный самолет на Сардинии, Италия.

Многодетный отец выбрал для полета бело-серую рубашку с узорами и соответствующие шорты, добавив пару светлых кроссовок.

Криштиану также продемонстрировал несколько стильных дизайнерских аксессуаров, включая темные солнцезащитные очки, черный рюкзак Louis Vuitton и соответствующую сумку-клатч.

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Тем временем Джорджина была в приталенном белом платье миди, идя вслед за своим партнером к самолету. 29-летняя модель сочетала образ с острыми белыми туфлями на каблуках. Она несла дизайнерский багаж — изящную черную сумочку и косметичку Louis Vuitton.

В последнее время звездная пара наслаждалась летом под итальянским солнцем во время отпуска на Сардинии.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес проводят отпуск в Италии.

Также Фокус писал о выходе Джорджины Родригес на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.