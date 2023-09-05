Наречена Кріштіану Роналду прилетіла у Венецію із сумкою за 9 млн грн (фото)

У перший день перебування в Італії Джорджина продемонструвала одразу два ефектні образи.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес прилетіла у Венецію із сумкою за 200 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду прибула на острів Лідо під час 80-го Міжнародного кінофестивалю у вівторок, 5 вересня 2023, одягнувши два сміливі вбрання в перший день.

Родрігес спочатку продемонструвала чорний корсет і несла в руках рідкісну сумочку Hermès Birkin за 200 тисяч фунтів стерлінгів (близько 9,2 млн гривень), прогулюючись аеропортом імені Марко Поло.

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Розкішний аксесуар коханої зірки футболу коштує від 120 000 до 480 000 фунтів стерлінгів, залежно від стану та принта.

Свій італійський образ вона поєднала з парою широких штанів і прикрила очі сонцезахисними окулярами.

"Мій п'ятий рік у Венеції з любов'ю у серці♥️🇮🇹", — прокоментувала свій приїзд на острів мама двох дітей.

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Джорджина Родрігес

Згодом Джорджина змінила образ, одягнувши коралову мінісукню та зібравши волосся в пучок.

Джорджина Родрігес Фото: Getty Images Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала свіжі фото меншої доньки Роналду.

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