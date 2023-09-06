Дівчина Роналду зʼявилася на Венеційському кінофестивалі в розкішній сукні (фото)
Джорджина Родрігес відвідала премʼєру фільму "Енеа".
29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес зʼявилася на червоній доріжці 80-го Венеційського кінофестивалю-2023 у розкішній червоній сукні. Про це пише Daily Mail.
Кохана португальського футболіста вийшла на публіку 5 вересня 2023, відвідавши червону доріжку картини "Енеа" на італійському острові Лідо. На ній була кутюрна червона сукня Vetements x Elie Saab з глибоким декольте.
Дівчина Кріштіану Роналду виглядала розкішно в сукні в підлогу з відкритими плечима.
Свій елегантний образ мама двох дітей поєднала з білими рукавичками, які ідеально контрастували з драматичним відтінком її сукні.
Родрігес додала до вечірнього аутфіту ефектне срібне кольє та залишила розпущеним своє довге чорне волосся.
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Самого Кріштіану Роналду поруч з коханою в цей день не помітили.
Джорджина прилетіла до Італії із сумочкою Birkin за девʼять мільйонів гривень. У перший день вона змінила одразу три ефектні образи, включно з тим, який продемонструвала на червоній доріжці ювілейного Венеційського кінофестивалю.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала дітей Кріштіану Роналду.
Також Фокус писав про відпочинок родини Кріштіану Роналду на Сардинії.