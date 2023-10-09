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Стиль життя

Наречена Кріштіану Роналду прикрасила дві обкладинки Vogue (фото)

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Фото: instagram.com/georginagio | Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес продемонструвала два ефектні образи на осінь 2023.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес прикрасила одразу дві обкладинки Vogue Португалія. Про це наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, розповіла у своєму Instagram.

"Моя перша подвійна обкладинка для Vogue", — написала зірка соцмереж.

Новий випуск глянцю стосується питань слави та супроводжується запитанням: "Ти не знаєш, хто я?"

На першій обкладинці мама двох дітей постала в джинсовому ансамблі та з розпущеним волоссям. У руках вона тримала гель для прання, адже позувала біля пральної машинки.

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А на другому фото Родрігес продемонструвала сукню з тваринним принтом. Вона тримала в руках книгу та дивилася прямо в камеру.

Джорджина Родрігес

"Вау!!!" — відреагувала на зйомку Джорджини акторка Єва Лонгорія.

"Захоплює подих", "Перший раз і дві обкладинки!", "Не можу дочекатися, щоб побачити більше фото, ти чудова", — залишають коментарі прихильники знаменитості.

На ще одній обкладинці португальського Vogue зʼявилася модель чеського походження Пауліна Порізкова

Нагадаємо, Джорджина Родрігес у чорному купальнику відпочивала під час оксамитового сезону 2023.

Також Фокус писав про появу коханої Роналду на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю-2023.