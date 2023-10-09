Невеста Криштиану Роналду украсила две обложки Vogue (фото)
Джорджина Родригес продемонстрировала два эффектных образа на осень 2023.
29-летняя испанская модель Джорджина Родригес украсила сразу две обложки Vogue Португалия. Об этом невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, 38, рассказала в своем Instagram.
"Моя первая двойная обложка для Vogue", — написала звезда соцсетей.
Новый выпуск глянца касается вопросов славы и сопровождается вопросом: "Ты не знаешь, кто я?"
На первой обложке мама двоих детей предстала в джинсовом ансамбле и с распущенными волосами. В руках она держала гель для стирки, ведь позировала возле стиральной машинки.Важно
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А на втором фото Родригес продемонстрировала платье с животным принтом. Она держала в руках книгу и смотрела прямо в камеру.
"Вау!!!" — отреагировала на съемку Джорджины актриса Ева Лонгория.
"Захватывает дыхание", "Первый раз и две обложки!", "Не могу дождаться, чтобы увидеть больше фото, ты великолепна", — оставляют комментарии поклонники знаменитости.
Напомним, Джорджина Родригес в черном купальнике отдыхала во время бархатного сезона 2023.
Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роналду на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2023.