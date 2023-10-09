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Стиль жизни

Невеста Криштиану Роналду украсила две обложки Vogue (фото)

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Фото: instagram.com/georginagio | Джорджина Родригес

Джорджина Родригес продемонстрировала два эффектных образа на осень 2023.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес украсила сразу две обложки Vogue Португалия. Об этом невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, 38, рассказала в своем Instagram.

"Моя первая двойная обложка для Vogue", — написала звезда соцсетей.

Новый выпуск глянца касается вопросов славы и сопровождается вопросом: "Ты не знаешь, кто я?"

На первой обложке мама двоих детей предстала в джинсовом ансамбле и с распущенными волосами. В руках она держала гель для стирки, ведь позировала возле стиральной машинки.

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А на втором фото Родригес продемонстрировала платье с животным принтом. Она держала в руках книгу и смотрела прямо в камеру.

Джорджина Родригес

"Вау!!!" — отреагировала на съемку Джорджины актриса Ева Лонгория.

"Захватывает дыхание", "Первый раз и две обложки!", "Не могу дождаться, чтобы увидеть больше фото, ты великолепна", — оставляют комментарии поклонники знаменитости.

На еще одной обложке португальского Vogue появилась модель чешского происхождения Паулина Поризкова

Напомним, Джорджина Родригес в черном купальнике отдыхала во время бархатного сезона 2023.

Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роналду на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2023.