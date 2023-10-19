Джорджина Родригес показала младшую дочь Криштиану Роналду (фото)

Белла Эсмеральда родилась в апреле 2022 года. Впрочем, во время родов ее брат-близнец Эйнджел умер.

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29-летняя испанская модель и блогер Джорджина Родригес показала, как подросла дочь португальского футболиста Криштиану Роналду, 38. Семейным снимком возлюбленная спортивной звезды делится в своем Instagram.

На фото годовалая Белла Эсмеральда предстала со своим старшим братом Матео, который родился в 2017 году. Девочка примеряла светлый костюмчик и лаконичные серьги, когда смотрела на статуэтку Богоматери.

Локацией Джорджина отметила столицу Португалии — Лиссабон.

"Прославляем Фатимскую Богоматерь", — написала мама двоих детей.

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Дети Криштиану Роналду

"Матео и Белла мой сладкий дуэт", "Ааааааааа маленькие дорогие", "Скучаем по нашим булочкам", — пишут в комментариях фолловеры Родригес.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

29-летняя модель родила Роналду двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Кроме них, у футболиста есть еще трое детей — Роналду-младший, близнецы Ева и Матео.

Напомним, Джорджина Родригес показала, как путешествует на частном самолете.

Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роналду на Венецианском кинофестивале-2023.