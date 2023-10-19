Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Джорджина Родригес показала младшую дочь Криштиану Роналду (фото)

Джорджина Родригес, невеста криштиану роналду, девушка роналду, дети криштиану роналду, белла эсмеральда
Фото: Instagran @georginagio | Джорджина Родригес

Белла Эсмеральда родилась в апреле 2022 года. Впрочем, во время родов ее брат-близнец Эйнджел умер.

Related video

29-летняя испанская модель и блогер Джорджина Родригес показала, как подросла дочь португальского футболиста Криштиану Роналду, 38. Семейным снимком возлюбленная спортивной звезды делится в своем Instagram.

На фото годовалая Белла Эсмеральда предстала со своим старшим братом Матео, который родился в 2017 году. Девочка примеряла светлый костюмчик и лаконичные серьги, когда смотрела на статуэтку Богоматери.

Локацией Джорджина отметила столицу Португалии — Лиссабон.

"Прославляем Фатимскую Богоматерь", — написала мама двоих детей.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дети Криштиану Роналду

"Матео и Белла мой сладкий дуэт", "Ааааааааа маленькие дорогие", "Скучаем по нашим булочкам", — пишут в комментариях фолловеры Родригес.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Fullscreen
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми
Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

29-летняя модель родила Роналду двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Кроме них, у футболиста есть еще трое детей — Роналду-младший, близнецы Ева и Матео.

Напомним, Джорджина Родригес показала, как путешествует на частном самолете.

Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роналду на Венецианском кинофестивале-2023.