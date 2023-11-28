Джорджина Родригес показала, как подрос младший сын Криштиану Роналду (фото)

Матео в начале июня 2023 года исполнилось шесть лет. У него есть старший брат и три сестрички.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес поделилась свежими кадрами с младшим сыном португальского футболиста Криштиану Роналду, 38. Семейные фото звезда соцсетей опубликовала в своем Instagram с более 53 млн подписчиков.

Родригес и шестилетний Матео посетили Формулу-1 в Абу-Даби, ОАЭ.

"Какой замечательный день", — отметила невеста Роналду.

Джорджина с сыном своего возлюбленного позировали вместе на фоне трассы Формулы-1, также Матео поцеловал модель в щеку на одном из фото в карусели. В частности, среди кадров появилась британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая сфотографировалась вместе с родными Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес и сын Криштиану Роналду

Матео и его сестренка Ева родились в июне 2017 года от суррогатной матери. В том же году на свет появился первый общий ребенок Криштиану и Джорджины — Алана Мартина. Кроме них, у спортсмена подрастает сын Криштиану-младший и второй общий ребенок от его невесты — Белла Эсмеральда. Малыш родился весной 2022 года, а во время родов ее братик Эйнджел умер.

Сейчас семья большую часть времени проводит в Саудовской Аравии, ведь Роналду играет за ФК "Аль-Наср".

Криштиану Роналду с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, как Криштиану Роналду поздравил Еву и Матео с шестилетием в начале лета 2023 года.

Также Фокус писал о тренировке португальского футболиста с его возлюбленной в спортзале.