Криштиану Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения (фото)

Еве и Матео исполнилось шесть лет.

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38-летний португальский футболист Криштиану Роналду трогательно поздравил своих шестилетних близнецов с днем рождения. Праздничным снимком звездный спортсмен делится в Instagram с 588 млн подписчиков.

Накануне Ева и Матео, родившиеся от суррогатной матери, встретили свое шестилетие.

"Искренне поздравляю, мои дорогие! 🎂🎉 Папа очень гордится вами ❤️❤️🙏🏽", — подписал праздничное фото многодетный отец.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, девочке достался торт с русалкой, а мальчику – с футболистом.

Криштиану Роналду поздравил своих детей с днем рождения

Шестилетние близнецы не единственные наследники португальского футболиста, строящего карьеру в Саудовской Аравии. Он воспитывает также первенца Криштиану-младшего.

А от его невесты Джорджины Родригес подрастают две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Последняя родилась весной 2022 года. Впрочем, во время родов умер другой ребенок, ведь Джорджина должна была родить двойню.

Звездная пара еще не спешит узаконивать свои отношения, а недавно сообщалось о серьезных проблемах между ними.

Джорджина Родригес с детьми Фото: Getty

Напомним, невеста Криштиану Роналду показала подросшую дочь футболиста.

Также Фокус писал о планах Джорджины Родригес выйти замуж за Роналду.