Джорджина Родригес показала подросшую дочь Криштиану Роналду (фото)

Младшему ребенку португальского футболиста исполнилось 8 месяцев.

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28-летняя испанская модель и девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала их дочь, родившуюся весной 2022 года. Снимком звезда соцсетей поделилась в своем Instagram с 45 млн подписчиков.

На фото возлюбленная знаменитого футболиста держит малыша на руках. Белла Эсмеральда одета в розовый костюм и смотрит в сторону.

[ + – ] Джорджина Родригес с дочерью Фото: georginagio

В частности, мама двоих показала, как они с семьей проводят выходные. Криштиану Роналду, которого недавно выкупил арабский клуб, после тренировок отвел время всем своим детям.

37-летний португальский футболист воспитывает пятерых детей — Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Матео, 8-месячную Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Последние двое родились у союза спортсмена и его девушки, Джорджины Родригес. Несмотря на то, что о романтических отношениях знаменитостей известно с 2016 года и они стали родителями двух общих детей, официальный брак пара заключать не спешит.

Весной 2022 года Джорджина была беременна и ожидала рождения близнецов, однако спасти сына не удалось. На свет появился 5-й ребенок Криштиану Роналду, Белла Эсмеральда.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду живут вместе в Саудовской Аравии, несмотря на местные законы.

Также Фокус писал о роскошном самолете за 60 млн долларов, в котором Роналду с семьей улетел в Саудовскую Аравию.