Джорджина Родрігес показала доньку Кріштіану Роналду, що підросла (фото)

Найменшій дитині португальського футболіста виповнилося 8 місяців.

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28-річна іспанська модель та дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показала їхню доньку, яка народилася навесні 2022. Знімком зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram з 45 млн підписників.

На фото кохана знаменитого футболіста тримає малюка на руках. Белла Есмеральда одягнута в рожевий костюмчик та дивиться вбік.

[ + – ] Джорджина Родрігес з донькою Фото: georginagio

Зокрема мама двох показала, як вони з родиною проводять вихідні. Кріштіану Роналду, якого нещодавно викупив арабський клуб, після тренувань відвів час усім своїм дітям.

​37-річний португальський футболіст виховує п'ятьох дітей — Кріштіану Роналду-молодшого, близнюків Єву та Матео, 8-місячну Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Останні двоє народилися у союзу спортсмена та його дівчини, Джорджини Родрігес. Попри те, що про романтичні стосунки знаменитостей відомо з 2016 року і вони стали батьками двох спільних дітей, офіційного шлюбу пара укладати не поспішає.

Навесні 2022 Джорджина була вагітна та очікувала народження близнюків, проте врятувати сина не вдалося. На світ з'явилася 5-та дитина Кріштіану Роналду, Белла Есмеральда.

Нагадаємо, наразі Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду живуть разом у Саудівській Аравії, попри місцеві закони.

Також Фокус писав про розкішний літак за 60 млн доларів, у якому Роналду з родиною полетів у Саудівську Аравію.