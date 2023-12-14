Невеста Криштиану Роналду показала романтические кадры с футболистом (фото)

Звездная пара отправилась в арабский город-оазис.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес поделилась новыми снимками с женихом Криштиану Роналду, 38. Фото звезда соцсетей публикует в своем Instagram.

Пара посетила Аль-Улу — древний арабский город-оазис, расположенный в провинции Медина, Саудовская Аравия.

"Мир и любовь в Аль-Уле", — написала Родригес.

На снимках модель и португальский футболист позируют на фоне местных достопримечательностей, а также Джорджина предстала на фоне ночного неба, усеянного звездами. Детей влюбленные оставили дома, наслаждаясь свиданием наедине.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Об отношениях Роналду и Родригес стало известно в 2016. Через год у них родилась дочь Алана Мартина. Тогда же на свет появились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. Весной 2022 года Родригес родила второго общего ребенка пары — Беллу Эсмеральду. Кроме них, у португальского спортсмена подрастает первенец Криштиану-младший.

Сейчас семья Роналду большую часть времени проводит в Саудовской Аравии, ведь он играет за ФК "Аль-Наср".

Семья Роналду Фото: instagram.com/georginagio

Напомним, Криштиану Роналду отправился на тренировку в спортзал со своей невестой.

Также Фокус писал о младшей дочери Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.