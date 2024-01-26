Блиновская вынуждена объявить о банкротстве

Активы Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, арестованы. Также о банкротстве намерены объявить ее муж и родители.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также неправомерном обороте средств, не может погасить ущерб. И будет вынуждена объявить о банкротстве. Ее активы и недвижимость арестованы. Об этом рассказала ее адвокат Наталья Сидельникова, пишет ТАСС.

Также о банкротстве намерены объявить родители Блиновской и ее муж. Адвокат заявила, что несмотря на доводы защиты об отсутствии оснований арестовывать имущество и деньги родственников, так как они не имеют никакого отношения к событиям, в которых обвиняются Елена и Алексей Блиновские, суд в Москве продлил сроки арестов на квартиру родителей Блиновской и на их расчетные счета с пенсионными накоплениями.

Елена Блиновская с мужем Фото: РИА Новости

По словам Сидельниковой, в постановлении указано, что орган предварительного следствия получил по делу достаточные данные, указывающие, что арестованное имущество матери Блиновской могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой.

"Почему пенсия является имуществом, добытым преступным путем? В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу", — рассказала адвокат.

Также была арестована квартира бывшей супруги брата Блиновской, в которой она проживает с четырьмя детьми. Несмотря на доводы защитника, что в квартире брату Блиновской принадлежит лишь доля, суд арестовал всю квартиру с зарегистрированными в ней несовершеннолетними.

Напомним, Елена Блиновская была задержана весной, когда пыталась покинуть РФ. Суд отправил ее под домашний арест. В начале этой недели ее отправили в СИЗО из-за "неоднократных нарушений домашнего ареста". Следствие считает, что Блиновская контактировала со свидетелем по своему делу на новогодней вечеринке. Сама блогер и ее адвокат заявили, что не знали, что ее сотрудница является свидетелем.

Сейчас Блиновская содержится в карантинной камере московского СИЗО-6. Камера рассчитана на содержание 20 человек, сейчас в ней остаются свободные места. Адвокат Блиновской рассказала, что она может смотреть телевизор, пользоваться холодильником и чайником, ежедневно выходить на прогулки и в библиотеку. После карантина блогера переведут в обычную камеру. В этом же СИЗО содержаться режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук.