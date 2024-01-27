Наоми Кэмпбелл стала героиней британского Elle (фото)

Знаменитость рассказала о своих детях. Также она примерила наряд украинского бренда.

53-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл стала героиней мартовского выпуска британского Elle. Об этом звезда подиумов сообщила в своем Instagram с 16 млн подписчиков.

"Жизнь может завести нас в полный круг, напоминая нам, что каждый шаг, который мы делаем, в конце концов возвращает нас туда, с чего мы начали, но с более глубоким пониманием. Я благодарна за начало этого года с обложки мартовского номера журнала Elle! Моя первая обложка журнала была с Elle UK еще в 1985 году, когда мне было всего 15 лет. Такое впечатление, что прошла жизнь, а мы все же здесь, все еще творим магию вместе!" — написала мама двоих детей.

На обложке нового номера Наоми предстала в черном плаще.

Наоми Кэмпбелл

Во время разговора с журналистами издания звезда китайско-ямайского происхождения дала редкий комментарий о двух своих детях, которые родились с помощью суррогатных матерей. Она призналась, что после появления на свет наследников ее жизнь кардинально изменилась, однако Наоми ставит их на первое место.

"Мои дети на первом месте. А моя дочь очень классная. Она понимает, что мама работает. Но для меня важно там быть, особенно когда я говорю ей: "Я тебя заберу". Если я говорю, что буду там, то я буду. И в дружбе так же, если я говорю, что буду, то буду", — призналась британская знаменитость.

Своих наследников Кэмпбелл защищает от пристального внимания публики, не показывая их лиц и не раскрывая имен. Известно, что девочке два года, а мальчик родился летом 2023.

В частности, супермодель продемонстрировала во время фотосессии наряд от украинского дизайнера.

Наоми Кэмпбелл

"Наоми Кэмпбелл с курткой "Кикимора" от LITKOVSKA", — отметили на странице бренда.

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на праздновании 400-летия Версаля.

Также Фокус писал о гибкости 53-летней Наоми Кэмпбелл.