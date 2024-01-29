Невеста Криштиану Роналду показала, как встретила 30-летие (фото)

К имениннице присоединилась ее дочь Алана Мартина. Впрочем, самого Роналду на островах не было.

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала, как отпраздновала день рождения посреди зимы на солнечных островах. Кадрами звезда соцсетей делится в Instagram.

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, 38, прилетела на Мальдивы встретить свое 30-летие 27 января 2024 года. Впрочем, звездного спортсмена рядом с именинницей не было. На одном из кадров Джорджина показала, как они с Криштиану говорили по видеосвязи. В этот момент она держала в руках большой букет красных роз. Рядом с футболистом также была их младшая дочь Белла Эсмеральда, которой весной 2024 исполнится два года.

"Благословенные, счастливые 30", — лаконично написала мама двоих детей.

В частности, именинница поделилась фото в купальнике на фоне океана, кадрами в платье, с дочкой Аланой Мартиной, за праздничным столом с друзьями.

Джорджина Родригес встретила 30-летие на Мальдивах

Джорджина и португальский футболист познакомились в магазине Gucci, где его будущая невеста работала продавцом. Впоследствии пара начала романтические отношения, а в 2017 году Родригес родила спортсмену дочь Алану Мартину. В 2022 году на свет появился второй общий ребенок пары — Белла Эсмеральда. Впрочем, во время родов ее братик Эйнджел умер.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Также у Роналду есть трое детей от предыдущих союзов и суррогатной матери — Криштиану-младший, Ева и Матео.

Сейчас вся семья футболиста живет в Саудовской Аравии, поскольку он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала роскошное блестящее платье на публике.

Также Фокус писал о том, как выглядит сейчас младшая дочь Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.