Криштиану Роналду показал меньшую дочь (фото)
Белла Эсмеральда родилась весной 2022 года. Тогда, во время родов, ее братик Эйнджел умер.
38-летний португальский футболист Криштиану Роналду поделился снимком с годовалой дочерью Беллой Эсмеральдой. Фото звездный спортсмен опубликовал в Instagram с более 618 млн подписчиков.
Многодетный отец улыбался и держал на руках маленькую наследницу. Криштиану был одет в костюм Gucci. Он лаконично подписал карусель фото двумя цветными эмодзи в виде сердечек. На другом снимке Роналду предстал возле роскошного авто Ferrari.
"Легенда", "Величайший в истории", "Величайший, надеюсь вы будете играть до 50", — комментируют свежие кадры фанаты португальской знаменитости.
Роналду и модель Джорджина Родригес воспитывают двух общих детей — дочерей Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Также у спортсмена есть дети от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева.
Об отношениях легенды футбола и его избранницы стало известно в 2016 году. Сообщалось, что они обручились, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья спортсмена в последнее время живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".
Напомним, невеста Криштиану Роналду поделилась снимком со всеми наследниками футболиста.
Также Фокус писал о тренировках в спортзале Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.