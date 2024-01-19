Криштиану Роналду показал меньшую дочь (фото)

Белла Эсмеральда родилась весной 2022 года. Тогда, во время родов, ее братик Эйнджел умер.

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38-летний португальский футболист Криштиану Роналду поделился снимком с годовалой дочерью Беллой Эсмеральдой. Фото звездный спортсмен опубликовал в Instagram с более 618 млн подписчиков.

Многодетный отец улыбался и держал на руках маленькую наследницу. Криштиану был одет в костюм Gucci. Он лаконично подписал карусель фото двумя цветными эмодзи в виде сердечек. На другом снимке Роналду предстал возле роскошного авто Ferrari.

"Легенда", "Величайший в истории", "Величайший, надеюсь вы будете играть до 50", — комментируют свежие кадры фанаты португальской знаменитости.

Криштиану Роналду с дочерью

Роналду и модель Джорджина Родригес воспитывают двух общих детей — дочерей Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Также у спортсмена есть дети от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева.

Семья Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Об отношениях легенды футбола и его избранницы стало известно в 2016 году. Сообщалось, что они обручились, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья спортсмена в последнее время живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, невеста Криштиану Роналду поделилась снимком со всеми наследниками футболиста.

Также Фокус писал о тренировках в спортзале Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.