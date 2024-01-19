Кріштіану Роналду показав меншу доньку (фото)

Белла Есмеральда народилася навесні 2022 року. Тоді, під час пологів, її братик Ейнджел помер.

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38-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився знімком з однорічною донькою Беллою Есмеральдою. Фото зірковий спортсмен опублікував в Instagram з понад 618 млн підписників.

Багатодітний батько посміхався та тримав на руках маленьку спадкоємицю. Кріштіану був одягнений у костюм Gucci. Він лаконічно підписав карусель фото двома кольоровими емодзі у вигляді сердечок. На іншому знімку Роналду постав біля розкішного авто Ferrari.

"Легенда", "Найвеличніший в історії", "Найвеличніший, сподіваюсь ви гратимете до 50", — коментують свіжі кадри фанати португальської знаменитості.

Кріштіану Роналду з донькою

Роналду та модель Джорджина Родрігес виховують двох спільних дітей — доньок Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Перша народилася навесні 2022 року. Також у спортсмена є діти від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва.

Родина Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Про стосунки легенди футболу та його обраниці стало відомо у 2016 році. Повідомлялося, що вони заручилися, проте про весілля наразі нічого не відомо. Родина спортсмена останнім часом мешкає в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, наречена Кріштіану Роналду поділилася знімком з усіма спадкоємцями футболіста.

Також Фокус писав про тренування в спортзалі Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.