Джорджина Родрігес показала всіх дітей Кріштіану Роналду (фото)

Від союзу Роналду та Родрігес підростають двоє дітей. Втім, у спортсмена є ще троє спадкоємців.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала всіх дітей португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, на одному фото. Сімейними кадрами зірка соцмереж ділиться в Instagram з понад 55 млн підписників.

"Родина… Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується", — написала мама двох дітей.

На сонячному кадрі зʼявився сам Роналду, його кохана Джорджина, та пʼятеро спадкоємців зірки футболу: Єва, Матео, Белла Есмеральда, Алана Мартіна, Кріштіану-молодший.

Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми

Про стосунки Кріштіану та колишньої продавчині в магазині Gucci стало відомо у 2016 році. Через рік у закоханих народилася перша спільна дитина — донька Алана Мартіна. Тоді ж на світ зʼявилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. До цього він уже виховував сина Кріштіану-молодшого.

У 2022 році Джорджина народила двох дітей — доньку Беллу Есмеральду та сина Енджела. Проте хлопчик помер ще під час пологів.

Кріштіану Роналду з нареченою

Про весілля пари наразі не повідомляється. Вони більшість часу мешкають з дітьми у Саудівській Аравії, де спортсмен грає за ФК "Аль-Наср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес відвідала матч свого нареченого в Ріяді.

Також Фокус писав про подорожі Джорджини Родрігес приватним літаком.