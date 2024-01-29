Дом, где Джефф Безос основал Amazon, выставили на продажу (фото)

Этот дом Джефф Безос и его тогда еще жена Маккензи Скотт снимали в 1994 году, когда был основан Amazon. Со временем жилье претерпело полную реконструкцию.

Дом в Вашингтоне с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенный по адресу 10704 NE 28th Street в Белвью, выставлен на продажу за $2,3 миллиона. Особенная де ценность недвижимости в том, что в гараже этого дома в 1994 году была основана одна из крупнейших и самых дорогих компаний современности Amazon. В тот период Джефф Безос, основатель бренда, и его бывшая жена Маккензи Скотт снимали дом за $890 долларов, пишет Architectural Digest

.фЖилье площадью 143 квадратных метра было построено в 1954 году, но пережило капитальный ремонт в 2001-м.

Кроме уже упомянутых спален и ванных, дом может похвастаться кухней из гранита и клена, большой комнатой, гидромассажной ванной, большой террасой на заднем дворе и большими окнами. Также территория полностью огорожена забором, что предполагает определенную приватность.

Дом несколько раз переходил из рук в руки. В 1998 году он был выставлен на продажу за $182 тысячи. Через семь лет новые владельцы отдали за него уже $375 тысяч. В 2009-м его цена выросла до $620 тысяч, а в 2019-м он продан за $1,53 миллиона долларов.

В последний раз жилье выставили на продажу 18 января 2024 года.

Чтобы напомнить о первых днях существования Amazon, команда риелторов воссоздала оригинальную бело-голубую вывеску "amazon.com", которая теперь украшает гараж.

Гараж, в котором ачалась история Amazon Фото: Mai Huang and Sea to Sky Realty

История Amazon повествует о том, как компания зародилась в оригинальном гараже, оборудованном самодельными столами, сделанными из дверей, купленных в Home Depot. Эта скромная установка до сих пор символизирует одну из основных ценностей Amazon.

Джефф Безос показывает, с чего начиналась история Amazon

Однако штаб-квартира в гараже просуществовала недолго, поскольку Amazon быстро переросла это помещение и через несколько месяцев переехала в офис на юге центра Сиэтла.

Интересно, что Безос выбрал этот дом в Бельвью отчасти потому, что в нем был гараж, переоборудованный в комнату отдыха, что позволяло ему похвастаться наличием гаражного стартапа, похожего на легенды Кремниевой долины, такие как Hewlett-Packard.

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