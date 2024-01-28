Знаменитая голливудская актриса продала свой роскошный особняк (фото)

Этот дом Эмма Стоун купила в 2019 году за $2,3 млн. Она расширила кухню и добавила гостевой домик, но все остальное оставила нетронутым, желая сохранить первозданный вид жилья.

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35-летняя американская актриса Эмма Стоун, звезда фильмов "Великий Гэтсби", "Бедные-несчастные", "Маньяк", "Ла-Ла Ленд", менее чем за две недели после объявления о продаже избавилась от роскошного особняка в Лос-Анджелесе, за который планировал выручить $3,995 млн, пишет The Wall Street Journal.

По словам риэлтера Sotheby's International Realty Эрика Лави, позиция пользовалась огромной популярностью, и дом осмотрели более 100 человек. Поскольку Лос-Анджелес недавно ввел налог на особняки, который добавляет четырехпроцентный налог на передачу собственности к продажам домов стоимостью более $5 млн, наблюдается растущий спрос на менее дорогую недвижимость. При этом он не озвучил окончательную сумму сделки купли-продажи.

Дом с четырьмя спальнями, проданный Стоун, расположен в Комсток-Хиллз, пригородном анклаве в городском районе Вествуд. Построенный в 1926 году особняк в испанском стиле площадью 305 квадратных метров очень атмосферный. Он имеет сводчатые потолки двойной высоты на кухне и лужайку перед домом

В отличие от изящных и вычурных домов других знаменитостей, этот украшен открытыми балками, яркими цветными пятнами и выложенным плиткой двором.

Эмма после покупки недвижимости в 2019 году за $2,3 млн расширила кухню и добавила гостевой дом с гостиной и кухонным пространством, а также спальню с прачечной. Больше звезда ничего не меняла, желая сохранить исторические особенности особняка нетронутыми.

Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY

Актриса, владеющая недвижимостью в Остине, штат Техас, и квартирой в Нью-Йорке, использовала этот дом, когда была в Лос-Анджелесе. В прошлом году она продала дом середины века в Малибу примерно за $4,4 млн.

Ранее Фокус писал, что Эмма Стоун анонсировала продолжение фильма "Круэлла".