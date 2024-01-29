Кейт Миддлтон выписали из больницы: как она себя чувствует

Мама троих детей перенесла операцию на брюшной полости. Сейчас она вернулась в Виндзор.

Кейт Миддлтон вернулась из больницы домой после операции на брюшной полости. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец.

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор и будет продолжать восстанавливаться после операции", — отметили представители королевской персоны. Как сообщается, жена будущего короля Великобритании сейчас хорошо себя чувствует и имеет "хороший прогресс" в выздоровлении.

В частности, Кейт Миддлтон и принц Уильям благодарят всю команду Лондонской клиники, особенно медсестер, которые заботились о королевской персоне во время ее лечения.

Кроме этого, семья благодарит и сторонников со всего мира, которые поддерживали их в трудный момент.

Кейт Миддлтон выписали из больницы

Последний раз Уэльские в полном составе появлялись на публике на Рождество 2023 года. После этого долгое время Кейт Миддлтон не выходила в свет, а позже стало известно, что она перенесла плановую операцию на брюшной полости. Принцесса Уэльская лечилась в Лондонской клинике. Там же сделали операцию королю Чарльзу ІІІ, который открыто сообщил об увеличении у него простаты.

Семья Уэльских на Рождество 2023 года Фото: Getty

Как отмечалось ранее, жена принца Уильяма несколько месяцев проведет без выходов на публику, восстанавливаясь после операции. Она не будет выполнять основные королевские обязанности до Пасхи 2024 года. Королевская персона будет только сотрудничать со своими благотворительными организациями, если ей будет позволять это делать состояние здоровья.

Напомним, почему детей Кейт Миддлтон не пускали к ней в палату.

Также Фокус писал о ситуации со здоровьем самого короля Великобритании Чарльза ІІІ.