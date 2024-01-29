Тренды маникюра 2024: какое покрытие ногтей актуально до конца года

Главными трендами маникюра в 2024 году являются тихая роскошь и максимальная классика. Аккуратные и ухоженные ногти с актуальным покрытием – must have.

Маникюр – эффектное завершение любого образа. Какие покрытия ногтей актуальны в 2024 году, инсайдеры нейл-арта рассказали изданию Hello.

Перламутровый хром

В последние несколько сезонов хром неуклонно набирает обороты, и центральное место занимает красивый перламутровый эффект. В настоящее время мастеров маникюра просят использовать ледяные, холодные тона, в частности: "пастельный оттенок с тонким хромовым покрытием, придающим морозный вид", – объясняет мастер маникюра из Херефордшира Эми Бервилл.

Тонкий французский маникюр

Французский маникюр с тонюсенькой улыбкой был актуален в первой половине 2023 года, и похоже, что узкая версия классического образа по-прежнему будет популярна в следующем году.

"Узкий французский кончик вернется в 2024 году, но классический белый цвет будет заменен ярким цветом для весны/лета – идеальный способ перехода в более яркие месяцы", – прогнозирует Эми. Мастер маникюра Клэр Старк, которая проводит свое время, работая с клиентами в Лондоне и Глазго, соглашается.

"Я думаю, что прогнозируемой тенденцией нейл-арта на 2024 год будет классический французский маникюр соответствующий сезонному цвету. Например, весной мы можем увидеть пастельный сиреневый френч или мятно-зеленый кончик. Классика в современной интерпретации".

Минимальный блеск

Мастер маникюра Джулия Диого, которой доверяет свои ногти Рози Хантингтон-Уайтли, считает, что минимальное мерцание должно вернуться.

"Блеск вернулся. Минимальный блеск — так что подумайте о французских кончиках или манжетах. Минимальные детали с использованием металлического серебра и золота также будут хитом".

Огненно-красный маникюр

Алые оттенки были замечены на всех подиумах SS24, в том числе у Prozena Schouler и Brandon Maxwell.

"У красного сейчас важный момент, и он будет продолжаться", – говорит Джулия.

Цвет черешни

Насыщенный и опьяняющий цветовой тренд "Черная вишня" продолжит свое триумфальное шествие в 2024 году.

"Слой "Liquorice" в сочетании с "A Night At The Opera" от Bio Sculpture — для меня выигрышная комбинация. Вневременная, элегантная и шикарная", – поясняет Джулия.

Коротко, но мило

В 2024 году многие отказываются от драматизма в пользу более четкого, более естественного подхода к ногтям, выбирая минимальную длину и аккуратность, что идеально сочетается с однотонным покрытием и придает ногтям вневременной шик.

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Глянцевый блеск

Роскошная блестящая отделка излучает сдержанное великолепие, и этот тренд будет продолжать доминировать.

"Маникюр "Тихая роскошь" обязательно вернется", — прогнозирует Джулия.

Мастер маникюра Дайан Митчелл надеется, что покрытие "кошачий глаз" наберет в 2024-м еще большую популярность.

"Суперглянцевые ногти – например, маникюр с блеском для губ – будут по-прежнему популярны", – говорит Дайан.

Миндалевидные формы

Розовый оттенок "Blush Nails" чаще всего сочетается с мягкой миндалевидной формой, и этот образ набирает популярность не только среди клиентов Дайан, но и среди ее коллег-мастеров маникюра благодаря "шикарному, классическому" эффекту.

Мягкий квадрат

Другой ключевой претендент на форму — квадратный ноготь, который имеет определенную естественную привлекательность без излишеств.

"Для меня любимый способ придания формы ногтям — следовать естественной форме клиента — это шикарно, практично и очень хорошо смотрится", — объясняет Джулия.

Мечтательный зеленый

Еще один тон, который должен занять свое место в 2024 году – это зеленый, в частности, "Bistro Green" от Pantone. Это насыщенный, глубокий зеленый тон с сильным присутствием. Это один из тех цветов, который предлагает отличие от обычных нейтральных тонов, таких как телесный, но при этом достаточно шикарный, чтобы его можно было сочетать с другими.

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