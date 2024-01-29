Бритни Спирс извинилась перед бывшим за излишнюю откровенность

Певица не только выразила сожаление по поводу того, что могла обидеть небезразличных людей. Она также похвалила новую песню Джастина Тимберлейка.

После того как фанаты Бритни Спирс испортили ее бывшему бойфренду Джастину Тимберлейку радость от выхода его первого за последние шесть лет сингла, сама артистка сменила гнев на милость. Как пишет Sky News, певица попросила прощения.

В соцсети она опубликовала пост, выразив сожаление, если "оскорбила кого-либо из людей, которые мне искренне небезразличны", а также клип, где Джастин Тимберлейк поет в программе "Saturday Night Live".

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я написала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне искренне небезразличны, мне очень жаль… Я также хотела сказать, что влюблена в новую песню Джастина Тимберлейка "Selfish". Она так хороша, и почему каждый раз, когда я вижу Джастина и Джимми вместе,я так смеюсь???", – говорится в сообщении.

Джастин Тимберлейк на шоу Джимми Феллона Фото: Скриншот

В октябре 2023 года Бритни опубликовала свою книгу мемуаров "Женщина во мне", в которой, среди прочего, рассказала, что сделала аборт во время романа с Джастином в 2000-х.

Спирс было 17, когда она начала встречаться с Тимберлейком в 1999 году. Они оба были членами Клуба Микки Мауса, ставшего стартовой площадкой для многих знаменитостей, включая Кристину Агилеру и Райана Гослинга. Их роман длился до 2002 года.

В своих мемуарах певица описала незапланированную беременность как "сюрприз".

"Для меня это не было трагедией. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала", – разоткровенничалась она в книге. Бритни также описала аборт как "одну из самых мучительных вещей, которые я когда-либо испытывала в своей жизни".

В дальнейшем она родила двоих сыновей от танцора Кевина Федерлайна, за которого вышла замуж в 2004 году.

После того как в 2008 году у нее случился нервный срыв, детей передали под опеку их отцу. Не так давно мальчики вместе с Кевином и его новой женой переехали на Гавайи.

Бритни со своими сыновьями практически не общается.

Ранее Фокус писал, что престижный отель внес Бритни Спирс в черный список.