Кейт Миддлтон воссоединилась с детьми впервые за две недели

В январе 2024 года супруге принца Уильяма сделали плановую операцию. Трое детей королевской персоны не посещали ее в больнице.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи воссоединились с Кейт Миддлтон после ее возвращения домой из больницы. Об этом пишет GB News.

Принцесса Уэльская, как сообщается, рада воссоединиться со своими детьми, когда она вернулась домой после плановой операции на брюшной полости.

Мама троих детей провела две недели в Лондонской клинике после медицинской процедуры 16 января 2024 года. Она была выписана из больницы в понедельник, 29 января, и вернулась домой в Виндзор.

Принц Уильям навещал свою жену во время ее пребывания в больнице.

10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи не посещали лондонскую клинику и не видели мать лично в это время.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

А в понедельник вечером Кейт Миддлтон снова встретилась со своими детьми.

В официальном заявлении Кенсингтонский дворец сообщил о состоянии здоровья супруги будущего короля Великобритании.

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции", — отметили представители Уэльских, добавив, что супруги благодарят всех поклонников из разных уголков мира и персонал клиники, который заботился о Кейт на протяжении ее восстановления после операции.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Ожидается, что Кэтрин Миддлтон не будет выполнять никаких королевских обязанностей до Пасхи 2024, кроме сотрудничества со своими благотворительными организациями.

Напомним, как часто принц Уильям посещал Кейт Миддлтон в больнице.

Также Фокус писал о причине, почему детей принцессы Уэльской не пускали к ней в палату.