Известные ютуб-блогеры публично унизили рэпершу Алену Алену и ведущую Алину Доротюк — звезды ответили

Известные ведущие ютуб-канала Исландия ТВ 46-летний Владимир Петров и 47-летний Сергей Иванов публично унизили известную рэпершу Алену Алену, назвав ее "взяточницей", и известную ведущую Алину Доротюк, назвав ее "страшной женщиной".

Произошло это на одном из эфиров программы "Черный разрыв", где мужчины неэтично обсуждали внешность вышеупомянутых женщин.

В частности, Владимир Петров просмотрев отрывок интервью Алины Доротюк с известным блогером Людой из Голливуда (Людмила Луцук) решил высказать свое мнение относительно внешности женщин. В частности, он насмеялся над Людой из Голливуда, спутав ее с Аленой Аленой. Реперку же Петров назвал "простой подъездной хабалкой".

А вот Сергей Иванов тоже не промолчал, он обесценил работу Алины Доротюк и заверил, что для своих интервью она выбирает "тупых визави". В свою очередь Петров намекнул на непривлекательную внешность ведущей ответив, что она выбирает на интервью людей по "старому приколу — найди подружку страшнее тебя".

Конечно эта ситуация приобрела большой резонанс. Обе участницы прокомментировали ситуацию.

Алина Доротюк о высказываниях Петрова и Иванова

Ютуб-телеведущая и интервьюерка Алина Доротюк первой отреагировала на выход скандального выпуска в котором она и еще несколько женщин стали жертвой нелепых обсуждений двух мужчин Петрова и Иванова.

Начала она с упоминания о скандале с телеведущим Владимиром Остапчуком и рассказала "как украинские ютуберы пробивают дно".

В частности, Алина отметила, что разбор интервью имеют место быть, однако формат и высказывания их участников также должны фильтроваться.

"Когда я увидела, как два здоровенных дяди сидят в кадре и обсуждают мою внешность. Еще и серьезно советуют поискать "страшнее" себя среди, как я поняла, проституток с теплотрасс (хотя я бы их красоту не обесценивала, как и профессию). Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его — по сравнению с этими высказываниями — "невинные" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, имеющим аудиторию аж в более чем 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистические высказывания с рук? И суть не в том, что в их субъективном видении я со своей внешностью не имею права сидеть в кадре — потому что этим двум неприятно на меня смотреть. Как по мне, такие комментарии в публичной сфере еще больше легализируют шейминг женщин за внешность",- написала Доротюк.

Алена Алена прокомментировала оскорбления в свою сторону

Рэперка Алена Алена опубликовала у себя на странице официальный комментарий в котором ответила на упреки о своей внешности от ведущих канала Исландия ТВ.

В частности, рэперша написала, что она не будет молчать, а ребятам из Исландия ТВ должно быть стыдно.

Как выяснилось это не первые упреки со стороны Петрова и Иванова в сторону Алены Алены. Ранее они упоминали о ней в интервью с Машей Ефросининой. Тогда она не захотела раздувать скандал и никак не отреагировала.

На этот раз ситуация повторилась. Алена Алена отметила, что вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и сейчас, эти двое мужчин просто сидят и перемывают кости женщинам искажая факты и информацию.

Реперка отметила, что ей стыдно за этих мужчин и за тот контент, который они создают. Певица призвала своих поклонников напомнить этим двоим (Иванову и Петрову) куда стоит направить свой ресурс.

"Я ни в коем случае не призываю к хейту или травле, потому что это не мои методы противодействия мизогинии. Но я буду благодарна людям, если они напомнят этим двум взрослым мужчинам о том, что сейчас гораздо важнее объединяться и поддерживать друг друга, а не распускать сплетни или искажать факты. А еще хуже просто сидеть в эфире и обсасывать женщин",- написала рэперша.

Кто они Иванов и Петров?

46-летний Владимир Петров — известный как "черный политтехнолог". Автор известного выражения "титушки". В 2019 году баллотировался в президенты Украины. Сейчас активно ведет ютуб-канал Исландия. Он не скрывает, что занимается ложью, любит скандалы. Владимир Петров часто резко высказывается. Считает, что быть плохим это хорошо.

47-летний Сергей Иванов — телеведущий и публицист. О нем менее известно чем о его коллеге. Хотя Иванов тоже грубо высказывался в сторону звезд, но сейчас он выбрал позицию молчать, в то время как Петров активно продолжает раздувать скандал.

Реакция Петрова на защиту звезд

На своей странице в инстаграм Владимир Петров также отреагировал на комментарии женщин, которых он оскорбил. В частности, он высмеял фразу рэперши Алены Алены "Я не буду молчать".

Политтехнолог даже опубликовал у себя на странице фото рэперши, которую подписал словами: "Кажется, мы заставили отказаться от еды известную певицу".

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