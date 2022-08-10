Alyona Alyona показала, как выглядела ее работа воспитательницей в детском саду

Прежде чем стать знаменитой, артистка поменяла несколько профессий.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona недавно вспомнила о том, какой была ее жизнь до того, как она стала популярной. Артистка опубликовала ролик в Tik-Tok. На первом снимке она позирует вместе со своими воспитанниками детского сада.

"Интересно, мне пойдет рэп?" — подписала фотографию артистка. Через секунду снимок со времен ее работы в детском саду меняет видео с концерта, где знаменитость читает рэп.

"Идеально" — прокомментировала видео Alyona Alyona.

[ + – ] Фото: Скриншот из Tik-Tok

Как известно, прежде чем стать знаменитой, Алена Савраненко училась в педагогическом университете, а затем работала воспитательницей в детском саду. Артистка рассказывала, что в ее послужном списке есть и другие профессии — уборщица, кассирша в магазине. По словам Алены, она никогда не стыдилась работы, за которую бралась, ведь в ее семье всегда с уважением относились к людям труда. Помимо педагогического образования, у Алены есть диплом психолога. Знаменитость некоторое время работала в социальной службе с неблагополучными семьями.

Ее жизнь резко изменилась, когда артистка решила читать рэп и снимать видео для YouTube-канала. Творчество Alyina Alyona вдохновило украинцев, и рэперша стала популярной.

Ранее Фокус писал о том, что Alyona Alyona с начала полномасштабной войны в Украине много времени проводит за границей. Недавно артистка начала сотрудничать с другой украинской певицей Jerry Heil. Вместе они исполнили несколько композиций, среди которых "Молитва", "Рідні мої", "Чому?", а также трек, посвященный празднику Ивану Купалы, который был записан с немкой Ela, и добились колоссального успеха.

Также Фокус рассказывал о том, что во время войны рэп-исполнительница рассказывала своим подписчиками о том, как изменилась ее повседневность. Как и у многих украинцев, у Alyona Alyona появились новые привычки. Например, начинать день с того, чтобы позвонить родным и узнать, как прошла ночь. Затем поддержать ВСУ и фонды, которые помогают украинцам, полистать новости в соцсетях, позлиться на Путина, послушать прогнозы Арестовича, а после — звуки сирен. Затем испытывать гордость за свою страну, поспать и встретить новый день.