Alyona Alyona показала, якою була її робота вихователькою в дитячому садку

Перш ніж стати знаменитою, артистка змінила кілька професій.

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona нещодавно згадала про те, яким було її життя до того, як вона стала популярною. Артистка опублікувала ролик у TikTok. На першому знімку вона позує разом зі своїми вихованцями дитячого садка.

"Цікаво, чи пасуватиме мені реп?" — підписала фотографію артистка. За секунду знімок із часів її роботи в дитячому садку змінює відео з концерту, де знаменитість читає реп.

"Ідеально", — прокоментувала відео Alyona Alyona.

[ + – ] Фото: Скриншот із Tik-Tok

Як відомо, перш ніж стати знаменитою, Олена Савраненко навчалася в педагогічному університеті, а потім працювала вихователькою в дитячому садку. Артистка розповідала, що в її послужному списку є й інші професії — прибиральниця, касирка в магазині. За словами Олени, вона ніколи не соромилася роботи, за яку бралася, адже в її родині завжди з повагою ставилися до людей праці. Крім педагогічної освіти, Олена має диплом психолога. Знаменитість деякий час працювала в соціальній службі з неблагополучними сім'ями.

Її життя різко змінилося, коли артистка вирішила читати реп і знімати відео для YouTube-каналу. Творчість Alyina Alyona надихнула українців, і реперка стала популярною.

Раніше Фокус писав, що Alyona Alyona з початку повномасштабної війни в Україні багато часу проводить за кордоном. Нещодавно артистка почала співпрацювати з іншою українською співачкою Jerry Heil. Разом вони виконали кілька композицій, серед яких "Молитва", "Рідні мої", "Чому?", а також трек, присвячений святу Івана Купайла, який був записаний із німкенею Ela, та досягли колосального успіху.

Також Фокус розповідав про те, що під час війни реп-виконавиця розповідала своїм підписникам про те, як змінилася її повсякденність. Як і в багатьох українців, у Alyona Alyona з'явилися нові звички. Наприклад, починати день із того, щоб зателефонувати рідним і дізнатися, як минула ніч. Потім підтримати ЗСУ та фонди, які допомагають українцям, погортати новини в соцмережах, позлитися на Путіна, послухати прогнози Арестовича, а потім звуки сирен. Потім відчувати гордість за свою країну, поспати й зустріти новий день.