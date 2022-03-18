Alyona Alyona розповіла про воєнні звички українців

Реп-виконавиця Alyona Alyona опублікувала пост про порядок дня, який знайомий багатьом українцям з початку війни.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася зі своїми звичками, які сформувалися в українців за три тижні війни. Зірка описала рутину, знайому всім українцям з початку війни: день починається з того, щоб зателефонувати рідним та дізнатися, як пройшла ніч, потім підтримка ЗСУ та фондів, які допомагають українцям, після новини, злість на Путіна, прогнози Арестовича, звуки сирен, гордість за свою країну, сон, новий день.

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"За 3 тижні в народу України сформувалися звички, які нас усіх дуже об'єднують", – підписала знаменитість свою публікацію.

Як писав раніше Фокус, знаменитості з усього світу підтримують Україну та засуджують війну, яку розв'язала Росія. Нещодавно зірка балету Михайло Баришников в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail назвав вторгнення російських військ в Україну безсовісним. А американський актор Арнольд Шварценеггер записав дев'ятихвилинне відео, у якому спробував пояснити росіянам, що війна в Україні незаконна і не має жодного відношення до захисту Росії.