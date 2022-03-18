Alyona Alyona рассказала о военных привычках украинцев

Рэп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала пост про распорядок дня, который знаком многим украинцем с начала войны

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась со своими подписчиками привычками, которые сформировались у украинцев за три недели войны. Звезда описала рутину, знакомую всем украинцам с начала войны: день начинается с того, чтобы позвонить родным и узнать, как прошла ночь, затем поддержка ВСУ и фондов, которые помогают украинцам, после новости, злость на Путина, прогнозы Арестовича, звуки сирен, гордость за свою страну, сон, новый день.

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"За 3 недели у народа Украины сформировались привычки, которые нас всех очень сильно объединяют", – подписала знаменитость свою публикацию.

Как писал ранее Фокус, знаменитости со всего мира поддерживают Украину и осуждают войну, которую развязала Россия. Недавно звезда балета Михаил Барышников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail назвал вторжение российских войск в Украину – бессовестным. А американский актер Арнольд Шварценеггер записал девяти минутное видео, в котором попытался объяснить россиянам, что война в Украине незаконна и не имеет никакого отношения к защите России.