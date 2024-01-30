Шэрон Стоун рассказала, почему не смогла найти любовь в Интернете

Разочаровавшись в отношениях, актриса нашла занятие, которое позволило выразить ей свои эмоции. Она рисует картины и показывает их по всему миру.

65-летняя актриса Шэрон Стоун уже длительное время не имеет постоянных романтических отношений. Как многие другие женщины, она пыталась найти родственную душу в приложении для знакомств, но столкнулась с рядом проблем, о чем рассказала в интервью The Times.

Знаменитость призналась, что ее в 2019 году заблокировали в приложении для знакомств Bumble, поскольку посчитали, что кто-то выдает себя за нее.

Когда же ей удавалось с кем-то завести беседу и назначить свидание, эти встречи чаще всего заканчивались разочарованием. Например, на одном из первых свиданий через приложение она встретила "героинового наркомана, который был явно на 20 000 инъекций героина позже, чем фотография, которую он мне прислал". Поняв это, она постаралась поскорее распрощаться с новым знакомым и уйти.

Актриса призналась, что в Интернете она не искала мужчину для секса. Ей хотелось встретить кого-то кто бы разделял ее взгляды, и с кем было бы комфортно общаться.

"Я не хотела просто зайти в Tinder и тр**нуть кого-нибудь. Ты знаешь, что я имею в виду? Так легко кого-то тр**нуть. Вам не обязательно заходить в Tinder. Ты идешь в чертову сеть кофеен Coffee Bean и там знакомишься, это не сложно", – отметила она.

Шэрон добавила, что она намеренно указывала свое настоящее имя.

"Я продолжаю оставаться самой собой. Не то чтобы я могла это притвориться", — рассуждает она.

Поскольку Стоун была одним из абсолютных секс-символов 90-ых, многие могут предположить, что ей было бы легче, чем большинству, найти партнера в приложении, однако реальность показала, что это далеко не так.

После интервью Шэрон должна была отправиться на вечеринку "Эмми", но решила не идти туда из-за своей социальной тревожности.

"Это чертовски много. У меня паралитическая социальная тревога. У меня это было всегда. Я великолепна в кризисе. Если ты истекаешь кровью, я тебя прикрою. Что мне не нравится, так это то, что 17 человек говорят одновременно. Я просто хотела бы пойти домой. Хватит хаоса и шума", – заявила она.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса Шэрон начала много рисовать. Вскоре творчество заменило ей отношения и потребность в мужчинах. На холст она переносила свои чувства и эмоции. Сейчас она выставляет свои картины на выставках по всему миру.

"Я избавилась от многих эмоциональных вещей. Казалось, что каждая картина — это эмоциональное переживание. Я оставил все это на холсте", – отметида звезда.

Шэрон Стоун дважды была замужем и развелась. Сначала ее мужем с 1984 по 1990 год был телепродюсер Майкл Гринберг, а с 1998 по 2004 год – редактор газеты Фил Бронштейн.

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