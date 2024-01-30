Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом в Карпатах (фото)

Звездная пара поехала в Ивано-Франковскую область. Они показались на фоне заснеженных карпатских пейзажей.

Украинская дизайнер и бизнес-вумен Даша Кацурина показала, как отдыхает с Владимиром Дантесом в зимних Карпатах. Кадрами мама двоих детей делится в своем Instagram.

Звездная пара поехала в Ивано-Франковскую область, оказавшись в одном из отелей в селе Яблуница. Ресторатор и музыкант показались на фоне заснеженных карпатских пейзажей.

"2 часа хайкинга утром, просто прямо от отеля, какой кайф", — написала Даша Кацурина.

Даша Кацурина и Владимир Дантес приехали в Карпаты

"Где останавливались, поделитесь, пожалуйста", "Ааа так кайфово", "Какие вы классные", — комментируют зимние кадры фолловеры мамы двоих детей.

Музыкант и дизайнер начали встречаться в 2022 году. Долгое время они строили отношения на расстоянии, ведь Даша Кацурина с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года они окончательно вернулись в Украину и теперь живут вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом.

О свадьбе во время войны, по словам певца, думать еще рано. Они воспитывают двоих детей Даши от предыдущего брака с Михаилом Кацуриным. Впрочем, Александра и Иван много времени проводят и с отцом, который сейчас женат на Наде Дорофеевой.

Даша Кацурина и Владимир Дантес Фото: Скриншот

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес поздравили дочь ресторатора с 8-летием.

Также Фокус писал об отношении Даши Кацуриной к ее возвращению из Польши.