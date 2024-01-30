Дизайнеры показали 9 самых модных цветов в одежде в 2024-м (фото)

В этом году на пике – тихая роскошь. Дизайнеры предлагают подчеркнуть свой стиль пастельными цветами или со сдержанным блеском.

Какие модные цветовые тенденции готовит 2024 год? Ресурс Who What Wear после просмотра последних модных коллекций на мировых подиумах выбрал девять самых актуальных цветов. Вещи этих оттенков сделают ваш образ эффектным и своевременным.

Бледно-желтый

Термин "тихая роскошь", возможно, не так актуален, как в середине прошлого года, но эстетика, которая в основном сосредоточена на антитрендовых, минималистских и классических предметах, прочно оставила свой след в цветовых тенденциях 2024 года. Бледно-желтый стал своего рода новым нейтральным — желтый тон настолько нежен, что при одном освещении он может выглядеть как темно-кремовый, а при другом — как бежевый. Именно эта адаптируемость делает его разумной инвестицией в цвет.

Бледно-голубой

Весь спектр синего цвета был очевиден на подиумах весны/лета 2024 года, но именно этот конкретный оттенок бледно-голубого привлекал внимание каждого модного редактора. Небесно-голубой, возможно, – самый "модный" цвет года. Это один из редких цветов в калейдоскопе, который подходит каждому — любому оттенку кожи и цвету волос, что делает его привлекательность универсальной.

Оранжевый

Институт цвета Pantone недавно объявил "Персиковый пух" своим цветом 2024 года, и ясно видно, что вдохновение для этого решения было найдено в сезоне весна/лето 2024 года. Наряду с мягкими персиковыми оттенками оранжевый сам по себе оказался постоянной темой подиума. Его можно увидеть повсюду: от Bottega Veneta, где тона апельсиновой корки были усилены кожей, до Carven, где тонкий шифон дополнял нежность абрикосовых оттенков.

Серый стальной

Многие скажут, что серый цвет на самом деле не в тренде. Но когда он представлен в таком количестве нарядов на всех подиумах, это определенно примечательный тон. Ключевым моментом здесь является стиль: ношение полностью серых нарядов, возможно, – один из самых простых трендов.

Вишневый

Розовый, возможно, был ключевым цветом в течение последних 12 месяцев, но в 2024 году мы видим сдвиг в сторону красных тонов вместо него. Ярко-красный цвет, который обычно считается более взрослым и изысканным, начал появляться на модной сцене в виде пальто и трикотажа. Конечно, это все еще стоящая инвестиция. Летом же ожидайте увидеть больше красных платьев, чем когда-либо прежде!

Шоколадно-коричневый

Из всех тенденций 90-х, которые вернулись за последние несколько лет, коричневый цвет обладает наибольшей стойкостью. В этом сезоне коричневый цвет захватил ботинки, сумки, обувь и одежду, и его правление продолжится и в 2024 году. В этом уверены Loewe, Ferragamo, Givenchy, Gucci, Hermès, Max. Mara, Michael Kors и Saint Laurent.

Белоснежный

Как и в случае с серым, некоторые будут утверждать, что белый — это не "тренд". Это классика! Однако в этом и заключается его сила. Дизайнеры сделали белый цвет еще более свежим, исследовав его в различных тканях — хлопке, коже, шифоне, шелке, шерсти — и именно так мы должны носить его в этом году.

Фисташковый

В прошлом году зеленый цвет оказался большой цветовой тенденцией, и во всех коллекциях появились травянисто-зеленые оттенки. В 2024 году дизайнеры продолжили исследование цвета, но склонялись, как и остальные предложения линейки, к более тонкой интерпретации. Назовите его шалфейным, фисташковым или лавровым, цвет морской волны или, ну, светло-зеленым, решать вам.

Серебристый

Одним из крупнейших модных возвращений последних нескольких сезонов стало серебро. Металлический оттенок уже давно вышел из моды золота (и, на минутку, розового золота). После пробного возвращения через ювелирные изделия серебро ворвалось в сферу моды, охватив все: от брюк (джинсовые модели Hush, H&M, Marks & Spencer и Khaite, которые стало невозможно достать), платьев, сумок и обуви. Если вы уже инвестировали, вам будет приятно узнать, что в 2024 году серебро — это больше, чем просто вещь.

Ранее Фокус писал о самых модных сочетаниях цветов в 2024-м.