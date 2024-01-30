7 преимуществ цинка, о которых должна знать каждая женщина

Цинк — жизненно необходим нашему организму: от поддержки иммунитета до регулирования уровня сахара в крови и быстрого метаболизма. Особенно важно получать достаточное количество этого микроэлемента женщинам.

Цинк — это микроэлемент, а это означает, что вам нужно потреблять лишь небольшое количество, чтобы получать свою норму для поддержания здоровья. Вы можете усваивать его через продукты, содержащие достаточное количество цинка: устрицы, птица и овсянка, или же получать в виде добавок. Узнайте, что именно цинк делает для организма и что происходит при его дефиците. Об этом пишет Woman's Health.

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Цинк поддерживает иммунитет

Фото: Freepik

"Цинк помогает защититься от токсинов и посторонних веществ, которые угрожают вашему иммунитету", — говорит врач-диетолог Эми Горин . Он помогает развитию важнейших Т-клеток, которые борются с инфицированными вирусом и раковыми клетками, а некоторые исследования показывают, что он также помогает бороться с воспалением.

По сути, дефицит цинка подрывает вашу естественную иммунную защиту, делая вас более восприимчивыми к болезням.

Поддерживает стабильный уровень сахара в крови

Инсулин — это гормон, отвечающий за регулирование уровня сахара в крови. Он играет роль в синтезе, хранении и высвобождении инсулина в поджелудочной железе, говорит Горин, имея в виду, что он косвенно играет роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Есть даже исследования связи между дефицитом цинка и диабетом, а также приемом добавок цинка как формы лечения этого заболевания.

Таким образом, дефицит цинка может негативно повлиять на уровень инсулина, что может привести к нежелательным изменениям аппетита и уровня сахара в крови.

Цинк помогает организму исцелиться

Фото: Freepik

Цинк взаимодействует с тромбоцитами, помогая свертыванию крови, поэтому получение достаточного количества цинка имеет решающее значение для заживления царапин и порезов.

Тем не менее диетолог Аманда Бонтемпо говорит, что регенерация ран очень индивидуальна, поэтому не существует жесткого правила о том, насколько медленно или слишком медленно что-то заживает. Но если вы видите, что ваше тело сложно восстанавливается после травмы, виновником может быть дефицит цинка.

Обеспечивает слаженную работу пищеварения

"Цинк взаимодействует с белками в каждом органе и помогает почти 100 различным ферментам в различных процессах, одним из которых является пищеварение", — говорит Бонтемпо.

Цинк действует как сопутствующий фактор во многих желудочно-кишечных процессах, а это означает, что без него ваш организм не может переваривать пищу и усваивать питательные вещества должным образом.

"Такие симптомы, как тошнота, рвота или диарея, легко принять за непереносимость глютена", — говорит Бонтемпо. Но возможно, у вас просто низкий уровень цинка.

Помогает чувствовать вкус еды

Фото: Freepik

Цинк имеет решающее значение для полноценного функционирования вкусового восприятия, а все потому, что этот минерал содержится в густине, белке слюны. Снижение секреции густина связано с аномальным развитием вкусовых рецепторов и потерей вкуса. Этот симптом дефицита цинка проявляется постепенно и может быть незаметным, поэтому лучший способ его обнаружить — это осознанно питаться, — говорит Бонтемпо.

Цинк помогает сосредоточиться

"Исследователи наблюдали изменения в поведении, когда люди с дефицитом цинка ели продукты, богатые цинком", — говорит Бонтемпо. "Не выявлено никаких конкретных механизмов, вызывающих нарушение внимания из-за низкого содержания цинка, но корреляция существует".

Поддерживает метаболизм

"Цинк помогает усваивать белки, углеводы и жиры", — говорит Бонтемпо. "Когда вам этого не хватает, вы можете ощутить снижение энергии и вялость". Вам также может быть труднее сбросить вес — фактически, исследование , опубликованное в 2019 году, показало, что добавки цинка помогают похудеть.

Не принимайте добавки, если у вас есть какие-либо из этих симптомов дефицита цинка. "Поскольку цинка нужно так мало, его легко передозировать и увидеть негативные последствия", — говорит Бонтемпо. Вместо этого просто ешьте больше продуктов, богатых цинком, таких как бобовые, орехи и семена.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.