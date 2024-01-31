Дева Кассель вышла на подиум во время Недели моды в Париже (фото)

Традиционно Моника Беллуччи похвасталась профессиональным моментом наследницы. Она приняла участие в показе французского бренда Jacquemus.

19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель вышла на подиум во время Парижской недели моды. Кадрами карьерного момента дочери делится в соцсетях Моника Беллуччи.

"Дева на спектакле Jacquemus "Les Sculptures"", — лаконично написала 59-летняя итальянская актриса, которая часто делится профессиональными достижениями старшей наследницы.

На французский подиум юная знаменитость вышла в total-black образе и с распущенными волосами.

Дева Кассель

Модель держала в руках массивную сумку.

"Она красивая, но не похожа на тебя... у нее есть твой отпечаток пальца... видимо, с возрастом... У Девы своя красота. И ты уникальна", "Шикарная", "Красиво", — реагируют на новый выход Девы пользователи сети.

Дева Кассель Фото: Getty Images

Дева — дочь Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Звездные супруги за 14 лет брака дважды стали родителями. У них родились дочери Дева и Леони. Старшая наследница итальянки и француза активно строит карьеру актрисы и модели. Младшая практически не появляется на публике.

Сейчас Дева встречается с итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Пара уже даже вместе официально выходила в свет.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images

Напомним, Дева Кассель посетила показ Dior в рамках Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о необычном образе дочери Моники Беллуччи во время съемки для глянца.