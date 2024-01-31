Как Меган Маркл поддержала маленький ювелирный бренд: история в фото

Это был первый раз, когда члены королевской семьи носили выращенные в лаборатории бриллианты. Беременная первенцем герцогиня появилась на публике с серьгами Kimai.

Основатели лондонского бренда изысканных ювелирных изделий Kimai рассказали, как они привлекли 1,2 млн долларов инвестиций после того, как Меган Маркл надела пару их бриллиантовых сережек. Об этом пишет Page Six.

Сидни Нойгауз и Джессика Ворч признались, что они "запустились без инвестиций" и смогли убедить жену принца Гарри надеть одну из их вещей только через два месяца.

Во время визита в благотворительную организацию Smart Works в 2019 году герцогиня Сассекская, которая тогда была беременна принцем Арчи, сверкала в серьгах Felicity из желтого золота от Kimai, которые вскоре будут перезапущены в розничной цене 845 долларов за серьгу с тремя свисающими бриллиантовыми глазками.

Меган Маркл в 2019 году Фото: Getty Images

Один из соучредителей ювелирного бренда отметил, что Меган Маркл сама приобрела их.

Ворч объяснила, что после того, как королевская особа надела серьги, компания смогла "значительно увеличить доход", что позволило Kimai привлечь 1,2 млн долларов инвестиций.

"Это был первый раз, когда члены королевской семьи носили выращенные в лаборатории бриллианты", — добавила она.

Меган Маркл в 2019 году Фото: Getty Images

Ювелирный специалист добавила, что в 2019 году камни, выращенные в лаборатории, были "очень новой и противоречивой темой" и что поддержка герцогини Сассекской "определенно положила начало" бизнесу. Они признаются, что "достучались" до королевской персоны "холодными письмами".

Лондонский бренд Kimai

Герцогиня Сассекская также носила полукольца Kimai (795 долларов каждое) на "Играх Непокоренных" в 2023 году.

Меган Маркл в 2023 году Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон после ее операции на брюшной полости.

Также Фокус писал о появлении Меган Маркл и принца Гарри на Ямайке.