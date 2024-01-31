Королева Камилла рассказала о состоянии здоровья короля Чарльза ІІІ

Суверен выздоравливает после операции из-за увеличения простаты. Старший сын покойной Елизаветы II откровенно рассказал о диагнозе, нарушив традиции, чтобы призвать других людей внимательнее относиться к своему здоровью.

Королева Камилла рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ после его операции из-за увеличения простаты. Об этом сообщил королевский корреспондент Ричард Палмер в X (Twitter).

Супруга британского монарха вышла на публику сама, пока Чарльз ІІІ и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливаются после операций.

Королева Камилла посетила Maggie's Royal Free, чтобы официально открыть новый центр поддержки людей с онкологическими заболеваниями в Royal Free Hospital в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, как король Чарльз чувствует себя, королева Камилла сказала: "Он чувствует себя хорошо, прилагает все усилия".

Королева Камилла в Royal Free Hospital

Выход состоялся накануне Всемирного дня борьбы с раком в воскресенье, 4 февраля, и отметил 17-й визит королевы Камиллы в центр Maggie. Еще герцогиней Корнуольской она стала покровительницей таких центров в 2008 году, которые предоставлять бесплатную поддержку и экспертную помощь всем, кто переживает рак.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Супруга британского короля провела время с сотрудниками, волонтерами и посетителями, чтобы узнать, как Maggie's изменила их жизни, и послушала, как официальные лица сказали несколько слов о новом пространстве. Королевская бесплатная больница ежегодно получает около 50 000 направлений больных раком.

Напомним, королева Камилла посетила в больнице короля Чарльза.

Также Фокус писал о выздоровлении Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости.