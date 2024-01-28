Королева Камилла приехала к королю Чарльзу в больницу

Королева уже четвертый раз приехала к супругу, который находится в больнице с 26 января. По словам врачей, его скоро должны отпустить домой, где он будет восстанавливаться.

Related video

76-летняя королева Камилла, жена британского монарха Чарльза III, была замечена в больнице, где ее супруг проходит лечение после процедуры на простате, сообщает Hello.

К медучреждению Ее Величество приехала на черном Audi. Она улыбалась присутствующим и пребывала в хорошем настроении. По информации издания, это – ее четвертый визит в больницу после того, как Чарльза госпитализировали 26 января.

"Король сегодня утром был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотело бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественного здравоохранения", – заявили в Букингемском дворце в тот же день.

Увеличение простаты у Чарльза диагностировали 17 января, когда он находился в Биркхолле в Шотландии, и почувствовал симптомы. Какие именно, во дворце не уточнили, однако, по данным Национальной службы здравоохранения, симптомы увеличения простаты включают трудности при мочеиспускании, слабый поток мочи, потребность в срочном и/или частом мочеиспускании, необходимость часто вставать ночью, чтобы помочиться, недержание мочи.

Основные методы лечения включают в себя изменение образа жизни, медикаментозное лечение, использование катетеров, хирургическое вмешательство. Последнее применяется только при умеренных и тяжелых симптомах, которые не поддаются другому лечению.

Что именно делали Чарльзу, не сообщается. В больнице он проведет несколько дней, после чего последует период восстановления дома, который продлится 10-14 дней. В это время ему будет рекомендовано расслабиться и избегать напряженной деятельности.

Перед тем, как пройти процедуру, Его Величество посетил свою невестку, принцессу Уэльскую, которая восстанавливается в той же больнице после операции на брюшной полости.

У дверей больницы, где находятся члены королевской семьи, дежурит полиция Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как часто принц Уильям навещает жену. Мы также рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл поддержали короля и Кейт на фоне их проблем со здоровьем.