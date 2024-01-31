Виталий Козловский ответил на упреки Кондратюка, что он больше не служит в армии

38-летний украинский певец и ныне военнослужащий Виталий Козловский вышел на связь после обвинений продюсера Игоря Кондратюка, что он больше не служит в армии.

Фотографию с новостью о себе певец опубликовал на своей странице в инстаграм.

В частности, речь идет о новости в которой Игорь Кондратюк с которым у Козловского многолетний конфликт после разрыва сотрудничества заявил, что больше не получает выплат от Козловского и предположил, что он больше не служит в армии.

Кондратюк уточнил, что выиграл суды у Козловского. По их решению певец должен выплачивать Кондратюку 20% от своей официальной заработной платы. Поскольку Козловский служит в армии, то первые три месяца, когда он попал в Национальную гвардию деньги с его зарплаты автоматически высчитывали на счет Кондратюка. Однако уже в октябре 2023 года продюсер перестал получать поступления.

Именно в этот период Козловский сообщил, что уже не служит в Нацгвардии и что его перевели в другие подразделения. Куда именно он не уточнил. После этого певец перестал активно появляться с сети и делиться новостями.

Козловски ответил Кондратюку

Игорь Кондратюк отметил, поскольку зарплата в армии является официальной, то он должен был получать выплаты от Козловского, однако, поскольку их нет, значит певец может больше не служить в армии. Однако, куда исчез Козловский Кондратюк не знает.

После этой новости Козловский решил ответить продюсеру. Он опубликовал скрин с одного из информационных ресурсов с новостью о нем и подписал фото нецензурной лексикой: "За*бал".

Такими словами Козловский прокомментировал всю ситуацию их многолетнего конфликта.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский показал блиндаж и рассказал о службе в ВСУ. Также Виталий Козловский поделился видео посвящения в артиллеристы. А также, что Игорь Кондратюк заподозрил, что Виталий Козловский больше не служит в армии.