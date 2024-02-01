Блогер рассказала, почему стирает свитера только раз в год (видео)

Девушка рекомендует инвестировать деньги в качественные шерстяные вещи. По ее словам, шерсть отталкивает грязь и запахи, что позволяет редко ее стирать.

Блогер-экоактивистка Сидни из Суррея в своем TikTok активно делится советами, как легко и просто постирать одежду с минимумом воды, очистить ее от пятен или погладить без утюга. Таким образом она пропагандирует осознанное потребление и экономию природных ресурсов. В одном из недавних видео девушка рассказала, что стирает свои шерстяные вещи всего раз в год, а пятна с джинсов удаляет без специальных средств и стиральной машины.

Сидни продемонстрировала пользователям пошаговый процесс ручной стирки шерстяного свитера в кухонной раковине, который, как она утверждает, раньше надевала за зиму от 20 до 30 раз. За два года она стирает его второй раз.

Подписав кадры словами "Я стираю одежду раз в год", Сидни получила сотни комментариев от зрителей, которые были как вдохновлены, так и скептически настроены по отношению к ее методам.

Наполнив кухонную раковину водой и добавив туда моющее средство, героиня видео объяснила причину своего решения стирать одежду только изредка.

"Да, я стираю шерстяные вещи только раз в год. Некоторые люди подумают, что это абсолютно мерзко, что вы стираете свою одежду так часто, особенно если вы ее так часто носите. Но шерсть — такое удивительное волокно и обладает множеством качеств, которые позволяют мне это делать", – говорит она.

По ее словам, шерсть обладает естественными противогрибковыми и антимикробными свойствами, а структура материала отводит пот и тепло от кожи. Это, в свою очередь, предотвращает появление неприятных запахов. Кроме того, утверждает блогер, шерсть устойчива к пятнам, а это означает, что предметы, изготовленные из этого материала, с меньшей вероятностью будут накапливать грязь.

Сидни советует зрителям покупать качественные шерстяные вещи.

Зрители высказались неоднозначно на увиденное:

"Я почти никогда не стираю шерстяные носки. Я просто проветриваю их и чередую пары. Никакого запаха и никаких волдырей!", "Это именно то, что я всем говорю + вы можете носить нижнее белье из хлопка/льна, которое можно стирать чаще, если вы больше потеете", "Я стираю одежду после того, как надену ее", "Я даже не могу представить этот запах", "Это похоже на то, когда кто-то, у кого есть собаки, говорит, что в их доме не пахнет, но когда в дом входит кто-то новый…", – пишут в комментариях.

Мнения пользователей разделились Фото: Скриншот

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