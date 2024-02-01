Женщина назвала дешевый способ сохранить свежесть кожи и нарвалась на критику косметологов

43-летняя мать популярного блогера протирает кожу медицинским спиртом и увлажняет маслом авокадо. Однако специалисты в один голос твердят, что это – очень опасные методы.

22-летняя канадская блогер Орим Брайт, у которой 1,2 млн подписчиков в TikTok, рассказала, что ее 43-летняя мать использует очень дешевые средства для ухода за своей кожи. Она опубликовала видео со своей матерью, где та демонстрирует собственные косметологические лайфхаки.

По словам женщины, она всю свою жизнь протирает кожу медицинским спиртом.

"Каждый вечер я протираю лицо медицинским спиртом, примерно 70-процентным медицинским спиртом. Особенно тщательно я делаю это там, где чувствую появление маленьких прыщиков", – говорит героиня ролика. То же она делает с зоной декольте и спиной.

Кроме того, женщина наносит на ночь на лицо масло авокадо, которое питает кожу и стоит очень дешево.

В комментарии FEMAIL доктор Киран Миан, сертифицированный медицинский и эстетический дерматолог из отделения дерматологии и лазерной хирургии Hudson в Нью-Йорке, говорит, что протирание спиртом – опасно, поскольку чревато ожогами кожи и раздражениями. Масло авокадо тоже не панацея.

"Масло авокадо, как правило, имеет более высокий комедогенный рейтинг, а это означает, что если вы склонны к прыщам, оно может способствовать заложению носа и закупорке пор. Его профиль жирных кислот содержит большее количество олеиновой кислоты, а также пальмитиновой и линолевой. Олеиновая кислота может способствовать воспалению прыщей, однако она отлично подходит для поддержания кожного барьера", – объясняет эксперт.

Киран не исключает, что, возможно, такой метод работает для героини ролика, но не советует его своим пациентам.

Маргарита Лолис, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Нью-Джерси и хирург Мооса, согласилась, что эта процедура красоты весьма сомнительна:

"Определенно нельзя протирать лицо медицинским спиртом — многие дерматологи даже сказали бы, что это кощунство. Мы даже советуем пациентам избегать использования любых продуктов, включая тонеры, на спиртовой основе, поскольку они очень раздражают и сушат кожу, удаляя натуральное масло".

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