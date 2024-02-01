Джастин Тимберлейк отреагировал на извинения Бритни Спирс

Звезды встречались в начале 2000-х. Через 20 лет Бритни в мемуарах рассказала об изменах бывшего возлюбленного и своем аборте, что нанесло ущерб репутации певца.

43-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк отреагировал на извинения своей бывшей девушки Бритни Спирс, 42. Об этом пишет Daily Mail.

Артист, судя по всему, высмеял свою бывшую возлюбленную после того, как она извинилась перед ним за серьезные разоблачения в своей книге "Женщина во мне".

Джастин выступил накануне на сцене в Нью-Йорке, где он во время исполнения песни "Cry Me a River" сказал: "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться перед абсолютно никем".

Отметим, что "Cry Me a River" известна как дисс против Бритни, в котором Тимберлейк обвинил свою бывшую девушку в неверности.

Его резкие замечания, кажется, направлены на последний пост певицы в Instagram, где она выразила сожаление из-за раскрытия подробностей своих отношений с певцом в начале 2000-х.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я написала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне искренне не безразличны, я глубоко сожалею", — отметила Бритни.

Спирс также похвалила новые треки своего бывшего бойфренда — "Selfish" и "Sanctified".

В своих мемуарах, опубликованных в октябре 2023 года, певица рассказала, что Джастин заставил ее сделать аборт.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty

Она также утверждала, что певец изменял ей.

Напомним, Бритни Спирс попросила прощения у Джастина Тимберлейка после выхода ее мемуаров.

Также Фокус писал о том, как фанаты Бритни Спирс испортили ее бывшему бойфренду долгожданное возвращение в музыку.