Еву Лонгорию заметили без макияжа (фото)

Звезда экрана отправилась по делам в Марбелью, Испания. Ева продемонстрировала свое подтянутое и стройное телосложение в черных спортивных штанах.

48-летнюю американскую актрису Еву Лонгорию заметили на прогулке без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" отправилась по делам в Марбелью, Испания.

Лонгория, которая переехала в испанский город в 2023 году, была в темном спортивном ансамбле. Знаменитость продемонстрировала свое подтянутое и стройное телосложение в черных спортивных штанах в сочетании со стильными белыми кроссовками.

Ева собрала свои темные пряди в хвост и была в отличном настроении, наслаждаясь утром со своим сыном Сантьяго.

Ева Лонгория

Звезда экрана получила большую популярность, когда снялась в сериале "Отчаянные домохозяйки" в роли модели Габриэль Солис.

Ранее Ева признавалась, что чувствовала себя "гадким утенком и не считала себя красавицей, когда росла".

Впрочем, актриса рассказывала ELLE, что у нее "не было проблем быть сексуальной", когда она играла Габриэль Солис в "Отчаянных домохозяйках".

Сейчас Лонгория замужем за бизнесменом Хосе Бастоном. Пара воспитывает сына Сантьяго, который довольно часто появляется в социальных сетях звездной мамы.

Ева Лонгория с сыном

Напомним, Ева Лонгория снялась для глянца в эффектных образах.

Также Фокус писал о новых снимках сына Евы Лонгории.