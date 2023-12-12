Ева Лонгория в эффектных образах украсила страницы глянца (фото)

Знаменитость примерила ряд стильных платьев.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория снялась для глянца в стильных и эффектных образах. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

"Я чувствовала огромное давление, чтобы добиться успеха. Я надеюсь, что смогу рассказать свою историю сообществу. Это важно для меня, и это те истории, которые я чувствую, не были на большом экране. Спасибо @flauntmagazine за веселую съемку обложки и продуманный профиль", — отметила знаменитость.

На обложке "Flaunt" звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" предстала в черном приталенном платье с длинными рукавами, которое подчеркнуло фигуру актрисы. Она добавила к образу золотую цепочку и уложила волосы легкими волнами.

Также Лонгория примерила оливковое платье с разрезом, продемонстрировав свои подтянутые ноги. Она сидела на деревянном стуле и улыбалась на камеру.

Кроме этого, американская актриса продемонстрировала шубу, небесный комплект, кожаное длинное платье с разрезом. На одном из фото Ева позировала у бассейна.

Ева Лонгория

Напомним, Ева Лонгория показала новые фото с сыном Сантьяго.

Также Фокус писал о трендовом купальнике 2023 года, который примерила Ева Лонгория.